HBO e BBC annunciano “ HALF MAN ”, la limited series originale di sei episodi creata dal vincitore dell’Emmy e produttore esecutivo Richard Gadd ( Baby Reindeer, Against the Law ). La serie debutterà ad aprile e sarà disponibile in streaming su HBO Max in Italia, Stati Uniti, America Latina e Europa, e su BBC iPlayer, BBC One e BBC Scotland nel Regno Unito e Irlanda. Sinossi. Niall e Ruben sono fratelli. Non di sangue, ma qualcosa di molto simile. Uno feroce e leale. L’altro timido e pacato. Da giovani sono inseparabili. Entrati l’uno nella vita dell’altro a causa della morte e delle circostanze, tutto ciò che hanno è l’uno l’altro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Arriva ad aprile su HBO la serie Half Man

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La nuova miniserie di e con Richard Gadd (quello di Baby Reindeer) arriverà su HBO Max ad aprile. Al link al primo commento tutti i dettagli su #HalfMan facebook