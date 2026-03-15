Arrestato al Pionta | 10g di droga in bocca e 54 euro

Un giovane di origini nigeriane di 29 anni è stato arrestato nei pressi del parco del Pionta ad Arezzo. Durante il controllo, è stato trovato con 10 grammi di droga in bocca e 54 euro in contanti. L’individuo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia ha sequestrato la sostanza e i soldi trovati in suo possesso.

Un giovane di origini nigeriane, ventinovenne, è stato arrestato nei pressi del parco del Pionta ad Arezzo per il possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo, sorpreso mentre cercava di nascondersi tra la vegetazione alla vista dei pattugliamenti, aveva nascosti nella bocca dieci involucri termosaldati contenenti cocaina ed eroina per un peso totale di 10 grammi. L’operazione si è svolta nella tarda mattinata di tre giorni fa, nell’ambito delle attività di contrasto della Polizia di Stato. Durante l’intercettazione, il soggetto ha mostrato un comportamento nervoso e difficoltà nel parlare a causa degli oggetti introdotti in bocca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arrestato al Pionta: 10g di droga in bocca e 54 euro Articoli correlati Arezzo: 10 ovuli di droga nascosti in bocca, arrestato 30enne al parco del PiontaAREZZO – La Polizia ha arrestato ad Arezzo un 30enne di origini nigeriane perché in bocca aveva dieci involucri termosaldati contenenti cocaina ed... Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta. Contenuti e approfondimenti su Arrestato al Pionta 10g di droga in... Droga in bocca, arrestato al PiontaUn arresto anche ad Arezzo, al Parco del Pionta, dove la Polizia ha individuato uno straniero trentenne di origini nigeriane, trovato in possesso di 10 ovuli tra cocaina ed eroina. Alla vista degli ag ... teletruria.it Fermato al Pionta con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaL’uomo, con a carico due recenti arresti avvenuti per episodi analoghi, è stato accusato di possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ... arezzonotizie.it