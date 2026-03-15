Armand Duplantis, atleta svedese specializzato nel salto con l'asta, è al centro di un’attenzione crescente per i suoi guadagni. Si parla di quanto incassi per ogni centimetro saltato e di come questa cifra si inserisca in un paragone con il suo impegno sportivo. La sua figura rappresenta un esempio di come il successo nel salto si traduca anche in entrate economiche significative.

Esiste una metafora nella vitae nello sport, che rimanda al concetto di “alzare l’asticella”, utilizzato quando il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare. O a saltare, come in questo caso. E nel caso di Armand “Mondo” Duplantis le cose finiscono ormai per coincidere. A Uppsala, nella sua Svezia, nel meeting che porta il suo nome, il Mondo Classic, il campione olimpico ha firmato l’ennesimo capitolo della sua leggenda personale: 6 metri e 31 centimetri, quindicesimo record del mondo della carriera. Un numero che impressiona già di per sé. Ancora di più se si pensa da dove è iniziata questa storia. Quando Sergej Bubka, nel 1985 a. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Armand Duplantis, macchina da soldi: quanto incassa per ogni centimetro

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