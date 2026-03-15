Una persona di 20 anni di Taranto è stata fermata dalla Polizia di Stato mentre si trovava sui binari. Durante l’operazione, sono state trovate e sequestrate un’arma e un coltello. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’intervento in modo tempestivo e senza incidenti.

Un ventenne di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di armi e munizioni. L’evento si è verificato nella zona ferroviaria tra Taranto e Brindisi, dove il giovane ha lanciato una pistola modificata e un coltello sui binari durante un controllo degli arresti domiciliari. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al recupero immediato degli oggetti metallici gettati nel buio della notte. La Squadra Mobile ha coordinato l’operazione con la Polizia Ferroviaria, superando le difficoltà legate all’oscurità e al transito dei treni. Il giovane è stato trasferito nella casa circondariale locale su disposizione giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arma e coltello sui binari: arrestato 20enne di Taranto

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