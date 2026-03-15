Argentina Spagna salta la Finalissima | Troppi impegni e rischi per la salute dei calciatori Il dietrofront della UEFA

La UEFA ha deciso di annullare la finale tra Argentina e Spagna, citando troppi impegni e rischi per la salute dei calciatori. La decisione è stata comunicata attraverso un lungo comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La partita, originariamente programmata, non si giocherà più e la scelta è stata comunicata ufficialmente dalla UEFA.

Inter News 24 Argentina Spagna, la UEFA annulla la finalissima spiegando le motivazioni con un lunghissimo comunicato ufficiale. La UEFA ha scosso il panorama calcistico internazionale confermando la cancellazione della Finalissima tra Argentina e Spagna, originariamente prevista per il 27 marzo 2026 in Qatar. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La decisione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale che sancisce lo stop a uno degli eventi più attesi dell’anno, influenzando indirettamente anche la programmazione dei club, tra cui l’ Inter di Cristian Chivu. PAROLE – « Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Argentina Spagna, salta la Finalissima: «Troppi impegni e rischi per la salute dei calciatori». Il dietrofront della UEFA Articoli correlati Leggi anche: Cancellata la Finalissima tra Argentina e Spagna in Qatar, l’annuncio della Uefa a causa della guerra in Iran Spagna Argentina, caos sulla sede della Finalissima! L’UEFA: «Decisione prevista entro la fine della prossima settimana»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Una selezione di notizie su Argentina Spagna Temi più discussi: Argentina-Spagna: salta Doha, scelta la nuova sede della Finalissima; Finalissima a Madrid: Spagna e Argentina si sfidano al Bernabéu il 27 marzo; Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine; GIVI-Bike presenta la nuova collezione di borse Extreme per il bikepacking e il cicloturismo più adventure. Salta la Finalissima tra Argentina e Spagna: niente sfida tra i campioni di Europa e SudamericaNon si giocherà la Finalissima tra Argentina e Spagna. Il match tra la nazionale campione del mondo e quella campione d’Europa, inizialmente previsto per il 27 marzo, è stato ufficialmente cancellato ... ilovepalermocalcio.com Ufficiale: cancellata la finalissima Argentina-SpagnaLa notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: la Finalissima tra i vincitori di Euro 2024, la Spagna, e i campioni della Copa America 2024, l’Argentina, non si giocherà a Doha il 27 marzo. Alla base ... corrieredellosport.it E' stata cancellata l'edizione 2026 della Finalissima, la partita tra la Spagna e l'Argentina che era in programma in Qatar il 27 marzo prossimo. Lo ha reso noto l'Uefa, che esprime grande disappunto insieme con gli organizzatori ma spiega che nessuna alter facebook Ufficiale: cancellata la finalissima #Argentina- #Spagna x.com