A primavera del 2026, la palazzina in stile Liberty, storica sede delle Bonifiche Argentana, apre ufficialmente le sue porte. L’edificio, situato ad Argenta, diventa accessibile al pubblico per la prima volta dopo anni di chiusura, offrendo l’opportunità di conoscere un pezzo importante della memoria locale. L’apertura si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio storico della città.

La primavera del 2026 porta con sé un’opportunità unica per riscoprire le radici storiche di Argenta attraverso l’apertura delle porte della storica palazzina in stile Liberty, già sede delle Bonifiche Argentana. Sabato 21 e domenica 22 marzo, questo edificio situato in via Roiti diventerà il fulcro di un itinerario culturale che intreccia arte e storia, guidato dagli studenti dell’Istituto Rita Levi Montalcini. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle Giornate FAI di primavera, evento che vede la partecipazione di 53 luoghi in tutta la regione, sostenuto da oltre 7.500 volontari e 17 mila apprendisti ciceroni. Questa edizione numero 34 rappresenta non solo una raccolta fondi, ma un atto di tutela attiva del patrimonio, dove la memoria dei bombardamenti del 12 aprile 1945 incontra la vitalità dell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argenta 2026: la palazzina Liberty apre le porte

Articoli correlati

Leggi anche: Roma Motodays 2026 apre le porte ai giovani motociclisti

Leggi anche: L'Irpinia nascosta apre le porte: le Giornate FAI di Primavera 2026 ad Avella e Mirabella Eclano

Altri aggiornamenti su Argenta 2026 la palazzina Liberty apre...

Argomenti discussi: Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo ad Argenta si va alla scoperta del palazzo storico ex sede delle Bonifiche Argentane; Visite alla scoperta dell’ex sede delle Bonifiche.

Visite alla scoperta dell’ex sede delle BonificheArgenta, dal 21 marzo le iniziative per riscoprire una palazzina in stile Liberty. msn.com