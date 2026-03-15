Arezzo sprecone il Perugia punisce | finisce 1-1 al Comunale

Al Comunale di Arezzo, il match tra la squadra locale e il Perugia si conclude con un pareggio 1-1. Montevago, in campo, ottiene il risultato dopo aver pareggiato una partita che avrebbe potuto chiudere nei primi otto minuti. L’Arezzo ha avuto due occasioni importanti che non è riuscito a sfruttare, e alla fine il punteggio finale premia gli avversari.

Montevago pareggia una partita che l’Arezzo avrebbe potuto chiudere nei primi otto minuti. Gli amaranto si divorano due occasioni clamorose e alla fine pagano dazio. La prima capita a Mawuli che, con il portiere praticamente a terra, calcia di piatto ma manda incredibilmente a lato. Subito dopo Cianci, invece di servire il compagno al centro, prova la conclusione da posizione difficile e il portiere riesce a deviare in calcio d’angolo. Non basta. Sull’azione successiva è ancora Mawuli che, sempre di piatto, trova la porta ma il tiro viene ribattuto sulla linea. Poi, nell’unica vera azione del Perugia, arriva la beffa: Cianci viene spintonato e cade, la palla resta lì e Montevago, da opportunista vero, la scaraventa in rete con Venturi incolpevole. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo sprecone, il Perugia punisce: finisce 1-1 al Comunale Articoli correlati Arezzo, solo un pareggio con il Perugia: 1-1 al Comunale, l’Ascoli si avvicinaAncora un passo falso casalingo per l’Arezzo che, nelle ultime tre gare davanti al proprio pubblico, ha raccolto due pareggi (contro Ravenna e oggi... Leggi anche: ACF Arezzo: il 2026 si apre con un pareggio: al Comunale è 1-1 tra Arezzo e Res Roma Contenuti utili per approfondire Arezzo sprecone Temi più discussi: Arezzo-Perugia, il derby tra storia e obiettivi opposti; Arezzo–Perugia, Bucchi presenta il derby: Partita difficile, servirà indirizzare gli episodi; L’Arezzo non perde tempo: allenamento in Molise in vista del Perugia. Arezzo e Perugia si spartiscono la posta. Un buon punto per il Grifo, un po’ meno per gli amarantoGli umbri strappano un pari prezioso, mentre il Cavallino inizia a sentire il fiato sul collo dell’Ascoli, che grazie alla vittoria sul Gubbio è adesso a -2 in classifica ... msn.com Derby dell’Etruria: il Perugia sogna il colpo ad Arezzo ma guadagna un punto d’orodi Carlo Forciniti Il Perugia si congeda dal derby esterno dell’Etruria con un pareggio (1-1) che vale come una vittoria. Rinfrancato da due successi consecutivi e alleggerito dai risultati delle dire ... umbria24.it Complimenti all’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo, ai loro dirigenti e allo staff tecnico per la storica vittoria contro l’Olimpia Milano, risultato che segue un altro successo incredibile con i pari età della Virtus Bologna. Questi ragazzi stanno lascian facebook