Arezzo riparte forte | 3-0 all’Hellas Verona al rientro dalla pausa

Arezzo torna in campo con una vittoria netta contro l’Hellas Verona, finendo 3-0. La partita ha visto in campo i giocatori Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Lazzari, Mariani e Nasoni E. I cambi sono stati effettuati al 70° e all’87° minuto, con Bossi, Termentini, D’Elia, e altri subentranti. La sfida si è svolta dopo la pausa, con i padroni di casa che hanno dominato sul campo.