Arezzo riparte forte | 3-0 all’Hellas Verona al rientro dalla pausa
Arezzo torna in campo con una vittoria netta contro l’Hellas Verona, finendo 3-0. La partita ha visto in campo i giocatori Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Lazzari, Mariani e Nasoni E. I cambi sono stati effettuati al 70° e all’87° minuto, con Bossi, Termentini, D’Elia, e altri subentranti. La sfida si è svolta dopo la pausa, con i padroni di casa che hanno dominato sul campo.
ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87?), Corazzi (Termentini 87?), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70?), Mariani, Nasoni E. (Ghio 70?), Fortunati (Beduschi 90?), Razzolini A disposizione: Verano, Ghio, D’Elia, Beduschi, Bovolenta, Bossi, Termentini, Fracas, Blasoni Allenatore: Andrea Benedetti Hellas Verona: Valzolgher, Mancuso (Dimaio 90?), Colombo (Marchetti 90?), Peretti, Crespi, Casellato (Licco 55?), Begal (Zanoni 55?), Lepera, Silvioni (Martiskova 65?), Maffei, Corsi A disposizione: Bucci, Marchetti, Demaio, Licco, Capucci, Croin, Zanoni, Salvi, Martiskova Allenatore: Juan Moll Marcatrici: Lazzari 44?, Fortunati 49?, Tamburini 84? Ammonite: Casellato 26?, Nasoni E. 🔗 Leggi su Lortica.it
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