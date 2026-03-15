Nel derby numero 66 tra Arezzo e Perugia, giocato il 15 marzo 2026, Tavernelli ha risposto a Montevago e il risultato finale è stato un pareggio. Per l'Arezzo si tratta di un punto, mentre il Perugia ottiene un risultato leggermente migliore. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando le due squadre con un risultato di parità.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Tavernelli risponde a Montevago e il derby numero 66 tra Arezzo e Perugia finisce in parità. Un punto che frena gli amaranto il cui margine sull'Ascoli, vincente a Gubbio, si è ridotto a sole due lunghezze e fa molto più comodo al Grifo che allunga la serie positiva. Appena due punti nelle ultime tre partite casalinghe per il Cavallino che adesso sente la pressione dei marchigiani a due settimane dallo scontro diretto. In difesa Bucchi aveva confermato Coppolaro a destra, mentre a centrocampo la scelta era ricaduta su Mawuli, preferito a Iaccarino. Nel Perugia Tedesco aveva riproposto il rombo in mediana come all'andata con Megelaitis interno e Manzari in avanti a far coppia con Montevago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo e Perugia si spartiscono la posta. Un buon punto per il Grifo, un po’ meno per gli amaranto

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