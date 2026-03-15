Arena Garibaldi in fiamme | il Pisa travolge il Cagliari nonostante l’inferiorità

Il 15 marzo 2026, l’Arena Garibaldi è stata teatro di un match tra Pisa e Cagliari, terminato con la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Durante la partita, l’impianto ha preso fuoco mentre si giocava, e nonostante un’assenza di alcuni giocatori chiave, il Pisa è riuscito a prevalere sul Cagliari. La gara si è svolta sotto una cornice di grande intensità.

Nella cornice elettrica dell’ Arena Garibaldi, il pomeriggio del 15 marzo 2026 ha consacrato la tempra del Pisa, capace di imporsi per 3-1 sul Cagliari in una gara dai toni epici e dalle mille sfaccettature tattiche. Nonostante l’espulsione di Durosinmi nel corso della prima frazione, gli uomini di Hiljemark hanno saputo compattarsi, dilagando nella ripresa grazie a una prestazione monumentale del proprio capitano. Il sodalizio nerazzurro infligge così una dura lezione alla compagine di Pisacane, che non ha saputo capitalizzare l’uomo in più, finendo a sua volta decimata nel finale. Il lampo di Moreo e la follia di Durosinmi. Il match si è sbloccato già al 9?, quando un’incursione di Calabresi ha indotto Sulemana al fallo in area di rigore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Arena Garibaldi in fiamme: il Pisa travolge il Cagliari nonostante l’inferiorità Articoli correlati Caracciolo trascina un Pisa stoico: i nerazzurri battono il Cagliari nonostante l’inferiorità numericaPISA – Una prova di forza e di grande solidità permette al Pisa di superare il Cagliari per 3-1. Leggi anche: Viabilità all’Arena Garibaldi, la Ztl slitta a metà marzo: telecamere attive dal match Pisa-Cagliari