Nel match al Taliercio, APU Udine ha ottenuto un vantaggio di 20 punti, ma alla fine ha subito una sconfitta contro Reyer Venezia, che si è conclusa con il punteggio di 101 a 94. La partita ha visto la squadra udinese mantenere il predominio per gran parte dell'incontro, prima di crollare negli ultimi minuti sotto la pressione avversaria.

La gara disputata al Taliercio tra APU Udine e Reyer Venezia si è conclusa con una vittoria dei veneti per 101 a 94. Nonostante un avvio promettente, la squadra di coach Vertemati ha perso il vantaggio accumulato nei minuti finali, lasciando passare l’impresa. I punti chiave sono stati i 20 di svantaggio iniziale e il crollo nel finale contro un RJ Cole in forma smisurata. Il match ha un’APU che ha dominato la prima metà dell’incontro, mantenendo un sogno di impresa vivo fino al quarto decisivo. Tuttavia, l’esito è stato deciso negli ultimi istanti, dove la gestione del vantaggio è stata critica. La partita si chiude con un punteggio netto che riflette la superiorità della Reyer nel momento più caldo dello scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - APU: 20 punti in più, poi il crollo contro Cole

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