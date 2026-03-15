Apre la passerella ciclopedonale | Un collegamento strategico

È stata inaugurata una nuova passerella ciclopedonale che attraversa la via Milano. Si tratta di un collegamento che unisce diverse aree pubbliche della città, facilitando il passaggio di pedoni e ciclisti. L’opera non è solo un ponte, ma un’infrastruttura progettata per migliorare la mobilità urbana e offrire un percorso più sicuro e accessibile a tutti.

Non è un semplice ponte che passa sopra la via Milano, "ma un’infrastruttura che collega luoghi pubblici della città, servizi e spazi pubblici pensati per le persone. È parte di un progetto più ampio che mette al centro la sicurezza, la mobilità sostenibile e la qualità degli spazi urbani", precisa subito il sindaco di Baranzate, Luca Elia. Taglio del nastro ieri mattina per la nuova passerella ciclopedonale che attraversa via Milano, un’infrastruttura pensata per migliorare la sicurezza e la mobilità di pedoni e ciclisti, in particolare degli studenti che ogni giorno raggiungono la scuola media. L’opera è un tassello del progetto del Parco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Apre la passerella ciclopedonale: "Un collegamento strategico" Articoli correlati Metromare, al via i lavori per la passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia SudOstia, 13 gennaio 2026 – Avviati i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il quartiere di Dragona con la... Maccastorna, crolla la passerella ciclopedonale (ancora in costruzione) e finisce nell’AddaMaccastorna (Lodi), 13 febbraio 2026 – Il silenzio della mattina lungo le rive dell’Adda è stato squarciato poco dopo mezzogiorno da un boato. Aggiornamenti e notizie su Apre la passerella ciclopedonale Un... Temi più discussi: Apre la passerella ciclopedonale: Un collegamento strategico; PASSERELLA CICLOPEDONALE; Passerella ciclopedonale Pradello Abbadia: avanzano i lavori; Passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino, dalla Regione 150mila euro per l’opera. Campagnola, posata la nuova passerella ciclopedonale: ora al via le finiture della nuova piazzaOra si apre l’ultima fase del cantiere, dedicata alle finiture: completamento dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, posa dell’arredo urbano e asfaltature finali delle vie ... bergamonews.it Tram, varata la passerella ciclopedonale a Chiesanuova. Il punto sui cantieri a quattro mesi dalla scadenzaPADOVA - Procedono senza sosta i cantieri del tram Sir2. Nella notte tra sabato e domenica è stata montata la passerella ciclopedoanle a ridosso del cavalcavia di Chiesanuova. A ... ilgazzettino.it A Roma apre Bar Sogno: il baretto di quartiere dove si beve naturale e si vive il bancone - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com CORTINA (BL). SI APRE LO SPRAY AL PEPERONCINO, ALLARME AL CENTRO COMMERCIALE La fuoriuscita accidentale della sostanza urticante da uno spray al peperoncino in vendita ha fatto scattare l’allarme al centro commerciale di Corso Italia nel ce facebook