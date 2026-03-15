Anziano muore e lascia patrimonio milionario ai vicini gli eredi li denunciano | Falsificato il testamento

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 90 anni residente a Lido di Noto è deceduto lasciando un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro ai due vicini di casa. Gli eredi hanno presentato una denuncia, accusando i vicini di aver falsificato il testamento. La vicenda riguarda quindi la presunta manipolazione del documento testamentario e la disputa legale tra le parti coinvolte. La procura ha aperto un’indagine sulla questione.

Un 90enne, residente a Lido di Noto, ha lasciato beni per oltre 2 milioni a due vicini di casa. Gli eredi li hanno denunciati: avrebbero falsificato il testamento. I due andranno a processo a Siracusa, udienza fissata per il prossimo 23 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio dello stilistaIl patrimonio di Valentino Garavani, lo stilista morto lo scorso lunedì a 93 anni, si aggirerebbe intorno agli 1,5 miliardi di euro.

Siracusa, possidente lascia quasi tutti i suoi beni ai vicini: i due eredi citati in giudizio dai parentiLa Procura di Siracusa ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di due vicini di casa di un anziano possidente, deceduto, che ha...

Contenuti utili per approfondire Anziano muore

Temi più discussi: Siracusa, anziano lascia quasi tutti i suoi beni ai vicini e gli eredi li denunciano: il patrimonio di oltre 2 milioni; Novantenne friulano muore e lascia un tesoro milionario in eredità ai vicini di casa (uno è un poliziotto). Gli eredi denunciano:...; Virus, un altro morto per il secondo giorno consecutivo e tre in rianimazione; Addio a Carlo Giust, la bandiera della Sacilese muore a 38 anni.

anziano muore e lasciaSiracusa, anziano lascia quasi tutti i suoi beni ai vicini e gli eredi li denunciano: il patrimonio di oltre 2 milioniAnziano muore e lascia buona parte dell'eredità ai suoi vicini. I parenti li denunciano per falsità materiale, sostituzione di persona ... msn.com

Sicilia, possidente friulano muore e lascia gran parte dell'eredità ai viciniI parenti che si ritengono legittimi eredi hanno sporto denuncia. I vicini sono accusati di falsità materiale e falsità in testamento olografo ... rainews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.