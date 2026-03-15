Anziano muore e lascia patrimonio milionario ai vicini gli eredi li denunciano | Falsificato il testamento

Un uomo di 90 anni residente a Lido di Noto è deceduto lasciando un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro ai due vicini di casa. Gli eredi hanno presentato una denuncia, accusando i vicini di aver falsificato il testamento. La vicenda riguarda quindi la presunta manipolazione del documento testamentario e la disputa legale tra le parti coinvolte. La procura ha aperto un’indagine sulla questione.

Un 90enne, residente a Lido di Noto, ha lasciato beni per oltre 2 milioni a due vicini di casa. Gli eredi li hanno denunciati: avrebbero falsificato il testamento. I due andranno a processo a Siracusa, udienza fissata per il prossimo 23 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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