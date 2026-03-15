Antonelli vince | lacrime radio e il segreto di Wolff

Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, suscitando emozioni forti tra i presenti. Durante l’evento, si sono visti momenti di commozione e lacrime, mentre la radio trasmetteva le reazioni del pilota. Nel frattempo, si è parlato anche di Wolff, che ha mantenuto un certo riserbo su alcuni dettagli legati alla gara.

La prima vittoria di Kimi Antonelli nella Formula 1 ha scatenato un’onda emotiva che trascende il semplice risultato sportivo. Il pilota, in una scena registrata a fine gara, esprime con lacrime e grida di la realizzazione del traguardo insieme al team. La comunicazione radiofonica rivela un legame profondo tra l’atleta e Toto Wolf, che lo definisce come un figlio adottivo, ricordando anche come gli abbia messo a disposizione la camera del proprio figlio durante i periodi di lavoro presso la sede Mercedes di Brackley. Oltre all’euforia immediata, emerge chiaramente come questa vittoria sia stata preceduta da dubbi sulla scelta di puntare su Antonelli, dubbi che ora vengono affrontati con ironia condivisa tra il pilota e il suo mentore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antonelli vince: lacrime, radio e il segreto di Wolff Articoli correlati Corsa contro il tempo per Antonelli in vista delle qualifiche. Toto Wolff fa il punto della situazione dopo l’incidenteAndrea Kimi Antonelli ha concluso nel peggiore dei modi la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del... Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo promesso all’Italia”(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1. Una selezione di notizie su Antonelli vince Le lacrime di Kimi Antonelli: «Volevo riportare l'Italia in vetta e l'ho fatto. Questa vittoria dà gusto»Vent'anni dopo un italiano vince un Gran Premio di F1. Il 19enne bolognese è primo con la Mercedes in Cina dopo essere partito dalla pole position ... vanityfair.it Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: Lo avevo promesso all'ItaliaAndrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1. Il pilota italiano trova il primo successo in carriera, sul circuito di ... adnkronos.com