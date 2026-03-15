Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio della Cina con la sua Mercedes, diventando il primo italiano a laurearsi campione nel circuito dopo due decenni. Dopo la vittoria, Antonelli si è lasciato andare alle lacrime, esprimendo la soddisfazione di aver riportato l’Italia ai vertici della competizione. La gara si è svolta il 15 marzo 2026 a Shanghai.

Roma, 15 marzo 2026 – Kimi Antonelli fa la storia al GP della Cina, vince con la sua Mercedes ed è il primo italiano a trionfare dopo 20 anni. Le sue prime parole a caldo sono "Mi viene da piangere ", e mette subito in pratica. Poi si asciuga le lacrime con la manica della tuta e scherza: "Mi è venuto un infarto alla fine col bloccaggio ma l'abbiamo portata a casa. Dopo la qualifica ho detto che volevo riportare l'Italia in vetta alla Formula 1 e l'ho fatto. Non è stata una partenza semplice e ho lasciato troppo spazio alle Ferrari. Il passo era buono e siamo riusciti a vincere". Poi quando si avvia dal microfono al podio sorride, e si lascia scappare un'espressione tutta italiana: "Mi sto cag. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Antonelli, lacrime dopo la vittoria: “Volevo riportare l’Italia in vetta e l’ho fatto”

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Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di #Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante x.com