Antonella Elia è stata ospite a Verissimo, dove ha condiviso le sue emozioni e sensazioni prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Durante l'intervista, ha rivolto alcune frecciatine ad Adriana Volpe e ha parlato di possibili tensioni future tra le due. Il video trasmesso da Mediaset mostra i momenti più significativi dell'intervento dell'attrice.

Antonella Elia a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin le sue emozioni e sensazioni prima dell’ingresso nella casa del GF VIP. La showgirl ha però lasciato trapelare la possibilità che possano nascere subito grosse liti con Adriana Volpe perché ha detto di essersi accorta, solo a reality concluso, che quest’ultima si era alleata contro di lei e che non è stata una vera amica. Cosa accadrà nella casa? Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Antonella Elia a Verissimo: le frecciatine ad Adriana Volpe, litigheranno? | Video Mediaset

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