Il 15 marzo, durante una nuova puntata di Verissimo su Canale5, Silvia Toffanin ospiterà Ilary Blasi e Antonella Elia. La domenica pomeriggio del canale si anima con le interviste e le storie delle due protagoniste, che si alterneranno nel talk show. La conduttrice, come sempre, guiderà il programma tra ricordi, emozioni e racconti di vita.

La domenica pomeriggio di Canale5 torna ad accendersi con una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che anche oggi è pronta a mescolare emozioni, ricordi e storie personali con la sua consueta delicatezza ed empatia. Il programma, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti delle interviste e dei racconti senza filtri, andrà in onda a partire dalle 15:30 con una puntata particolarmente intensa, capace di alternare momenti di grande commozione a ospiti molto attesi dal pubblico tra cui Ilary Blasi, Antonella Elia, Patty Pravo e Francesco Renga. Anticipazioni Verissimo 15 marzo, arrivano Ilary Blasi e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 15 marzo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin Ilary Blasi e Antonella Elia

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