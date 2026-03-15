A Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia, una donna di 100 anni ha ricordato il 2 giugno 1946, giorno in cui le donne italiane votarono per la prima volta e nacque la Repubblica. La signora Nironi ha rivissuto quell’evento storico, mantenendo vivo il ricordo di quella data fondamentale. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di memoria collettiva legata a quegli anni.

Nel cuore della provincia di Reggio Emilia, a Cadelbosco, la centenaria Antema Nironi ha rivissuto l’emozione del 2 giugno 1946, data in cui nacque la Italiana e le donne votarono per la prima volta. Con il suo centounesimo compleanno che si avvicina, questa testimone storica ha condiviso i ricordi di un momento epocale, dove la partecipazione femminile segnò una svolta definitiva nella storia nazionale. L’incontro si è svolto nel contesto di un programma televisivo locale, dove la signora ha raccontato come quel giorno fosse stato caratterizzato da una grande affluenza ai seggi e dalla presenza familiare, avendo partecipato insieme alla propria figlia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antema Nironi: il voto del ’46 e il ricordo di Mussolini

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