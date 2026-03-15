Tra aprile e giugno a Cesena e Forlì partiranno i laboratori teatrali gratuiti Adolescena, rivolti a ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Questi percorsi sono stati ideati come spazi di espressione e relazione, offrendo agli adolescenti un'occasione per affrontare ansia da social e pressione scolastica attraverso il teatro. La partecipazione è aperta a tutte le ragazze e i ragazzi interessati.

I laboratori nascono per offrire agli adolescenti luoghi di incontro e confronto creativo in cui esplorare emozioni, relazioni e identità, affrontando temi molto presenti nella vita dei ragazzi di oggi Prenderanno il via tra aprile e giugno a Cesena e Forlì i laboratori teatrali gratuiti Adolescena – Stare, percorsi dedicati a ragazze e ragazzi tra 14 e 19 anni che utilizzano il teatro come spazio di espressione, relazione e benessere. Il progetto è promosso da Teatro Tandem Aps ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e la collaborazione dell’Ausl Romagna, dei Comuni di Cesena e Forlì, dell’Unione Valle del Savio, del Centro per le Famiglie di Forlì e della Fabbrica delle Candele, con la collaborazione della Casa Editrice Erickson e della Scuola Holden. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Schermi e bambini: l’ultima ricerca da Singapore e l’ansia negli adolescentiOrmai i telefonini sono quasi delle protesi, che portiamo con noi anche in bagno.

“Crudeltà senza fine”: torturano e uccidono l’anziano cane randagio Orelha, quattro adolescenti accusati di maltrattamenti. Il caso diventa virale sui socialEra un cane randagio amatissimo dall’intera comunità di Praia Brava, a Florianopolis, in Brasile.

Contenuti utili per approfondire Ansia da social e pressione scolastica...

Temi più discussi: Bevande zuccherate e ansia negli adolescenti: un legame da chiarire; Ansia da social e pressione scolastica: il teatro diventa cura per gli adolescenti; Biofilia, come la natura cura stress e ansia da guerre e crisi; Depressione e ansia, l'intelligenza artificiale le individua da un questionario.

L’ansia della domenica sera: quanto è catastrofico il lunedìLiberarsi dallo stress legato al lavoro non è sempre semplice: è così che ansia e rimuginio possono colpirci anche nel weekend ... stateofmind.it

Ansia patologica: riconoscerla e affrontarlaL’ansia è una risposta naturale del nostro organismo alle situazioni di pericolo o stress. Tuttavia, quando diventa eccessiva, persistente e interferisce con la vita quotidiana, si parla di ansia ... microbiologiaitalia.it

Le selezioni, il viaggio, l'esperienza: partecipare a questi eventi di livello mondiale significa tuffarsi nel cuore della cinofilia. Come viverli senza l'ansia da prestazione e da vittoria. «Dietro le passerelle ci sono sempre dei cani di famiglia» facebook

Bevande zuccherate e ansia negli adolescenti: un legame da chiarire x.com