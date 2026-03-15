La finale tra Spagna e Argentina in Qatar è stata annullata, confermando l’impossibilità di disputarla. La Uefa ha espresso grande disappunto, commentando che tutte le proposte alternative inviate alla Federazione calcistica argentina sono state respinte. La decisione definitiva arriva dopo che non si sono trovate soluzioni per portare avanti l’incontro, lasciando il torneo senza il confronto programmato.

Il non tanto velato disappunto della Uefa emerge dal comunicato: "La Uefa ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina." Mg Londra (Inghilterra) 01062022 - Finalissima 2022 Italia-Argentina foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Lionel Messi Alla fine è ufficiale, la finalissima tra Spagna e Argentina non si farà. Forte il disappunto della Uefa, che si è vista respingere tutte le proposte alternative inoltrate alla Federazione calcistica argentina. Il comunicato. “La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione 50-50 dei tifosi presenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Annullata la finalissima tra Spagna e Argentina in Qatar per ovvi motivi. La Uefa: “Grande disappunto”

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