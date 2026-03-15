Annullata la Finalissima | la partita tra Argentina e Spagna non si farà

La Finalissima tra la nazionale europea e quella sudamericana è stata cancellata. La partita, prevista a Doha in Qatar, non si terrà più, interrompendo così il calendario sportivo internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando in sospeso i piani delle squadre e dei tifosi che attendevano l'incontro.

E il primo torneo internazionale è saltato per l’attacco degli Usa e di Israele all’Iran. La Finalissima, co-organizzata da Uefa e Conmebol tra i campioni continentali di Europa e Sudamerica, è stata cancellata per l’impossibilità di raggiungere un accordo con l'Argentina su una data alternativa a quella del 27 marzo, a Doha, in Qatar, come era previsto dal calendario. Nessuna delle opzioni proposte dall’Uefa si è rivelata accettabile per la federazione argentina che, in fondo, preferiva non giocare. Il ct Scaloni avrebbe evitato l’impegno a prescindere dagli eventi, ricordando l’1-6 inflitto dalla Spagna alla sua nazionale prima di Russia 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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