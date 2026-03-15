Annecy-Troyes lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si affrontano Annecy e Troyes. La squadra in testa alla classifica, Troyes, ha interrotto un periodo di risultati deludenti vincendo tre partite consecutive, l’ultima contro il Clermont con il punteggio di 2-1 in casa. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono ancora in fase di analisi.

La capolista Troyes si è ripresa da un periodo poco brillante andando a vincere tre volte di fila, l’ultima volta per 2-1 in casa contro il Clermont. In caso di vittoria ai danni dell‘Annecy metterebbe tra se e la terza in classifica, ovvero il Le Mans, ben sette punti. Ricordiamo che vengono promosse direttamente in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Annecy-Troyes (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Leggi anche: Amiens SC-Troyes (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici