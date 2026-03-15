Annecy-Troyes lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 16 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Annecy e Troyes. La squadra di Troyes, attualmente in testa alla classifica, ha ottenuto tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali con un punteggio di 2-1 contro il Clermont in casa. Entrambe le formazioni si preparano alla partita, con le quote e i pronostici che già circolano tra gli appassionati.

La capolista Troyes si è ripresa da un periodo poco brillante andando a vincere tre volte di fila, l’ultima volta per 2-1 in casa contro il Clermont. In caso di vittoria ai danni dell‘Annecy metterebbe tra se e la terza in classifica, ovvero il Le Mans, ben sette punti. Ricordiamo che vengono promosse direttamente in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Annecy-Troyes (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Leggi anche: Amiens SC-Troyes (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Altri aggiornamenti su Annecy Troyes lunedì 16 marzo 2026 ore... Discussioni sull' argomento Annecy-Troyes diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis; Portsmouth-Derby: probabili formazioni e streaming gratis del match; Rayo Vallecano-Levante: lo streaming gratis del match di Liga; Annecy-Troyes (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Annecy-Troyes diretta TV live e formazioni: lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Annecy-Troyes: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com Annecy-Troyes (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/b35SGNO #scommesse #pronostici x.com