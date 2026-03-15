L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha preso posizione difendendo un giudice coinvolto in un caso relativo alla gestione della Casa Famiglia del Bosco. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni da parte di istituzioni e della società, alimentando tensioni e polemiche. Le minacce rivolte alla toga sono state condannate pubblicamente, evidenziando la preoccupazione per la sicurezza dei magistrati.

La tensione legale e sociale si è accesa intorno alla gestione della Casa Famiglia del Bosco, dove una decisione giudiziaria ha scatenato reazioni istituzionali. L’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha preso le difese della giudice del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ha ordinato l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura. La questione ha mobilitato anche Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la quale ha segnalato il disagio psicomotorio dei minori coinvolti dopo la separazione improvvisa dalla madre. I fatti sono chiari: un provvedimento ha disposto la rimozione della madre dal contesto domestico in cui viveva con i figli da quasi quattro mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anm difende il giudice: stop alle minacce alla toga

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