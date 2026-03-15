Andria | oggi presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria E nuovo programma di esercizio in vigore da oggi

Oggi ad Andria si tiene la presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria e del nuovo programma di esercizio che entra in vigore da questa giornata. La comunicazione ufficiale di Ferrotramviaria indica il completamento del rinnovo della flotta e l’implementazione delle nuove modalità operative. L’evento coinvolge rappresentanti dell’azienda e si svolge presso la sede locale, con dettagli sulle modifiche ai servizi e le caratteristiche dei nuovi mezzi.

Di seguito la comunicazione di Ferrotramviaria: Presentazione del completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale, con l’entrata in servizio di tutti gli undici nuovi elettrotreni di ultima generazione Alstom ETR 104, e del nuovo Programma di Esercizio che entra in vigore proprio a partire da domenica 15 marzo 2026, introducendo importanti novità per l’utenza e per le comunità servite. L’incontro si terrà domenica 15 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la stazione ferroviaria Ferrotramviaria di Andria Sud. Sarà presentato il completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale con l’entrata in servizio di tutti gli undici nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di comfort, accessibilità ed efficienza ambientale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Andria: oggi presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria E nuovo programma di esercizio in vigore da oggi Articoli correlati Leggi anche: Nuovo binario da attivare, circolazione dei treni interrotta: cosa cambia da oggi Da oggi 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma CapitaleLa Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per... Una raccolta di contenuti su Andria oggi presentazione dei nuovi... Discussioni sull' argomento Andria: oggi presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria; Ferrotramviaria, ad Andria la presentazione degli 11 nuovi elettrotreni e del nuovo Programma di Esercizio; Ferrotramviaria rinnova la flotta: in servizio 11 nuovi treni Alstom; Amministrative 2026, Mirko Malcangi aderisce al progetto civico PER Andria. Andria: oggi presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria E nuovo programma di esercizio in vigore da oggiPresentazione del completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale, con l’entrata in servizio di tutti gli undici nuovi elettrotreni di ultima generazione Alstom ETR 104, e del nuovo Progr ... noinotizie.it Buonasera signor Francesco Andria , per chi è precario con un contratto che scade il 30 giugno, il bonus docenti ha anche esso una scadenzabisogna consumarlo entro la data di scadenza del contratto facebook Ad Andria, la chef di Hebron ha partecipato al concorso "Qoco, un filo d’olio nel piatto" x.com