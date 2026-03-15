Durante il weekend cinese, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo successo: dopo aver conquistato la pole position, ha vinto anche il Gran Premio. La sua performance ha attirato l'attenzione degli appassionati di motorsport, confermando la sua abilità in pista. La gara si è svolta senza incidenti significativi e Antonelli ha concluso davanti agli altri piloti in gara.

Andrea Kimi Antonelli ha continuato a stupire. Vince anche il Gran Premio del weekend cinese dopo aver conquistato ieri la pole. Il pilota emiliano domina la gara andando intesta sin dai primissimi giri e tenendo sempre a debita distanza il compagno di Scuderia Russel. Ferrari terza e quarta, rispettivamente con Hamilton e Leclerc: è stata bagarre, molte volte al limite del contatto, tra i due. Antonelli: “Mi viene da piangere”. Così il pilota emiliano a fine gara: “Mi viene da piangere. Grazie al mio team mi hanno aiutato a realizzare questo sogno. In effetti me l’ero sognato, è una vittoria che dà gusto. Sono davvero felice, avevo detto sabato che volevo davvero riportare l’Italia sul gradino più alto del podio e ci sono riuscito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Andrea Kimi Antonelli, un weekend da ricordare

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