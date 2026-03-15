Ancona ruggito da capolista | Attasi e Rovinelli nella ripresa ribaltano il Giulianova

L’Ancona, attualmente in testa alla classifica, ha conquistato una vittoria importante contro il Giulianova, grazie alle reti di Attasi e Rovinelli nella ripresa. Dopo la finale di Coppa Italia persa al “Del Conero”, la squadra ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul campionato, affrontando con determinazione la partita giocata in trasferta al “Fadini”, un campo sempre difficile per i biancorossi.

“Archiviare subito la Coppa Italia e tornare a concentrarsi sul campionato”. Questo era l’obiettivo in casa Ancona dopo l’amarezza scaturita dalla finale persa al “Del Conero”, una missione da compiere in un “Fadini” storicamente sempre ostico, ma portata a termine con il piglio della capolista, con l’autorità di una formazione consapevole delle proprie qualità e del modo in cui si mostrano sul campo passando dalla teoria alla pratica. I dorici espugnano Giulianova, non senza soffrire e rimediando nella ripresa a un primo tempo meno brillante del solito: tre punti pesantissimi che confermano il ‘Cavaliere Armato’ al vertice del Girone F con... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ancona, c’è un Giulianova in forma. E’ una partita da "bollino rosso" Qui Ancona. Rovinelli va alle lunghe. Preso il croato MarkicAncona verso la sfida con il Chieti con un centrale di difesa in più: visti i problemi fisici che affliggono Rovinelli e che gettano ombre sui suoi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ancona ruggito da capolista Attasi e... Ancona, missione Coppa Italia. Da ieri i biancorossi sono nel ritiro di Bari per preparare la semifinale di ritorno contro il FrancavillaANCONA Non c'è tempo per cullarsi sugli allori in casa Ancona. Dopo la bella vittoria sull'Atletico Ascoli che ha portato i dorici al secondo posto in classifica in coabitazione con il Teramo, a -3 ... corriereadriatico.it Ancona, un altro derby da vincere. Con la Recanatese per restare primaPer l’Ancona c’è un altro derby da vincere ed è quello di oggi al Tubaldi di Recanati. Stavolta da capolista, insieme al Teramo, per proseguire la corsa verso l’obiettivo stagionale che è la vittoria ... ilrestodelcarlino.it