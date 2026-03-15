ancona daniele carnevali resta il presidente della provincia

Il 15 marzo 2026, a Ancona si è svolto il voto per il rinnovo della presidenza della Provincia. Daniele Carnevali, sindaco di Polverigi e rappresentante del centrosinistra, è stato confermato nel suo ruolo, ottenendo un risultato superiore a quello del suo sfidante Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, sostenuto dal centrodestra. La consultazione ha visto una partecipazione significativa degli elettori della provincia.

Ancona, 15 marzo 2026 – Resta Daniele Carnevali il presidente della Provincia di Ancona. Il sindaco di Polverigi e volto del centrosinistra, supera di netto lo sfidante Luca Paolorossi, primo cittadino di Filottrano sostenuto dal centrodestra. La vittoria è stata netta: il presidente uscente ha dominato lo spoglio, imponendosi in ogni singola categoria demografica. La partecipazione dei "grandi elettori" (sindaci e consiglieri dei 47 Comuni) ha superato ogni previsione iniziale: con 546 votanti sui 663 aventi diritto. L'andamento dello spoglio ha visto Carnevali costantemente in vantaggio: piccoli Comuni (sotto i 3.000 abitanti): Carnevali ha aperto la serata vincendo 74 a 46. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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