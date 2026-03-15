An Oral History of the Vanity Fair Oscar Party

La storia della Vanity Fair Oscar Party si snoda attraverso le testimonianze di diversi partecipanti, tra cui Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston, Tom Ford, Fran Lebowitz e Graydon Carter. L’evento ha avuto inizio in modo semplice, presso il ristorante Mortons, e negli anni si è trasformato in uno degli appuntamenti più importanti di Hollywood. Sono stati condivisi ricordi e dettagli di questa celebrazione annuale.

Mortons: 1994-2007 In realtà, iniziamo un anno prima. È il 1993. L’America è nel pieno del movimento grunge. L’eccesso e l’establishment sono fuori moda. Al contrario, vanno di moda il malessere ribelle, le camicie di flanella e le alternative anti-sistema. Hollywood, un’industria molto consolidata che si basa sul glamour e sulla finzione, si sente. fuori moda. I film indipendenti di Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson sono improvvisamente più popolari dei prodotti di qualsiasi grande studio. I jeans strappati invadono Rodeo Drive. Gli attori più importanti iniziano a disertare gli Oscar con indifferente distacco. E chi invece va al Dorothy Chandler Pavilion (i premi si sposteranno al Dolby solo nel 2022) torna a casa subito dopo la cerimonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - An Oral History of the Vanity Fair Oscar Party Articoli correlati Come guardare il livestream del Vanity Fair Oscar Party 2026I fenomeni virali di internet Quenlin Blackwell, Jake Shane e Brittany Broski saranno i conduttori del livestream dal red carpet della festa degli... A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Nicole Kidman and Tom Cruise at the Vanity Fair Oscar Party (2000) #nicolekidman #tomcruise #oscars Una raccolta di contenuti su Oral History Oral history: critical connections to the pastOral traditions are key parts of many cultures around the world and have been the primary method of sharing heritage knowledge since time immemorial. In many Indigenous tribes this storytelling ... dnews.com Introduction to Oral HistoryThis workshop will provide you with some of the fundamentals in the interdisciplinary field of oral history. Participants will learn about an oral history approach to interviewing, ethics in research, ... concordia.ca