Amori tossici L’impegno di Francesca Fialdini

Nel teatro dei Servi, il pubblico ha riempito la sala per ascoltare Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice, che ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Come fossi una bambola”, scritto con lo psicologo Massimo Giusti. La Fialdini è tornata nella sua città natale di Massa per condividere questa novità editoriale con i presenti.

Teatro dei Servi gremito per l’incontro con Francesca Fialdini. La giornalista e conduttrice è tornata nella sua Massa per presentare il libro “Come fossi una bambola”, scritto insieme allo psicologo Massimo Giusti. L’appuntamento, organizzato dalla sezione provinciale di Fidapa BPW Italy nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale della donna, ha richiamato molti per un incontro che metteva al centro il tema delle dipendenze affettive, affrontato nel volume attraverso testimonianze dirette di relazioni squilibrate e percorsi di consapevolezza personale. "È un argomento che tocca tutti, al di là del genere – ha spiegato Fialdini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amori tossici L’impegno di Francesca Fialdini Articoli correlati Leggi anche: “Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione”: l’ultimo libro di Antonella Colonna Vilasi Leggi anche: Mietta si racconta a Francesca Fialdini in tv: "Ho avuto attacchi di panico" Tutto quello che riguarda Francesca Fialdini Argomenti discussi: Amori tossici L’impegno di Francesca Fialdini. Amori tossici L’impegno di Francesca FialdiniTeatro dei Servi gremito per la presentazione del libro ‘Come fossi una bambola’ scritto con lo psicologo Massimo Giusti ... lanazione.it Francesca Fialdini a Bellano un doppio incontro tra Fame d’amore e relazioni difficiliMartedì 17 Marzo alle ore 21.00 il Cinema di Bellano ospita un incontro pubblico con Francesca Fialdini, autrice e ... resegoneonline.it