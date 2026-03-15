Amo un uomo molto più grande di me ma temo di restare sola

Una donna racconta di amare un uomo molto più grande di lei, ma di avere paura di restare sola. L’amore, secondo la sua esperienza, può colpire in modo inaspettato, attraversando ogni età, e coinvolgere persone che non si pensava potessero essere compatibili. La paura di solitudine accompagna i sentimenti che prova, mentre cerca di capire se questa relazione potrà durare nel tempo.

L’amore è così: può trafiggere il cuore a sorpresa, a qualsiasi età, per qualcuno che non avremmo mai immaginato possibile. Come quell’uomo attraente e simpatico, che non ha la nostra età ma è molto più grande, compiuto, con un cospicuo carico di esperienze. Non ha la nostra visione del mondo, il nostro slang, i nostri gusti, eppure ci fa sentire allegre, accolte, comprese, amate come mai nessuno prima. E le esperienze passate con dei coetanei ci appaiono puerili crush da teenager. Siamo comunque consapevoli che una grande differenza d’età, se non è automaticamente un campanello d’allarme, è però un fattore determinante di cui tenere conto.... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Niente cancellerà via l'amore Nè i litigi nè i chilometri Amo d'un amore immutabile e fedele Majakovskij #CasaLettori x.com