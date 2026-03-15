amministrative salerno cammarota ufficializza passaggio nei socialisti

Durante le elezioni amministrative a Salerno, Cammarota ha annunciato il suo passaggio ai socialisti. In un'intervista, ha spiegato di parlare quotidianamente con il governatore, con cui condivide anche l’interesse per il progetto di un marchio Luci d’Artista. Quando gli è stato chiesto se abbia avuto contatti con altri esponenti politici, ha risposto che si confronta frequentemente con il leader regionale, che ha sempre sostenuto le sue idee.

“Con De Luca ha parlato?”. “Lo incontro tutti i giorni, perché abitiamo vicino, lui è sempre stato un estimatore della mia idea di realizzare un marchio Luci d’ artista e quando la proposi, mi disse vai avanti!“. Lo ha preso alla lettera Antonio Cammarota, il capogruppo de La Nostra Libertà, associazione che fa riferimento a lui, e che da candidato a sindaco (alle ultime amministrative conquistò 2390 voti ed il 3,5% dei votanti) in opposizione alla coalizione di centro sinistra, ha deciso di spostarsi nel partito socialista di Vincenzo Maraio. Oggi il segretario nazionale del Partito e assessore regionale al turismo ha tenuto a battesimo, a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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