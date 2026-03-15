AMICI VERSO IL SERALE | MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE 5 EX ALLIEVI DIVENTATI STAR

Domenica 15 marzo alle 14.00 su Canale 5 viene trasmesso uno speciale di Amici intitolato “Verso il Serale”. Maria De Filippi accoglie cinque ex allievi che sono diventati star e che parteciperanno all’evento prima dell’inizio del Serale previsto per il 21 marzo. Lo speciale prepara il pubblico all’atteso debutto della prossima fase del talent.

Domenica 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5, l’appuntamento è con lo speciale di Amici dal titolo “Verso il Serale” in vista della premiere del 21 marzo. Super ospiti in puntata: Nicolò Filippucci cantautore, allievo della scorsa edizione del talent (24° edizione) vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano Laguna (uscito l’11 novembre per Warner Music Italy); Enrico Nigiotti cantautore e musicista, allievo nella 9° edizione (si ritira per lasciare spazio alla sua fidanzatina) che presenta il brano Oani volta che non so volare (uscito il 25 febbraio per Columbia RecordsSony Music Italy); Mara Sattei cantautrice e musicista, allieva... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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