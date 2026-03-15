Amici oggi domenica 15 marzo | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 15 marzo, alle 14.00, su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento pomeridiano di ‘Amici’ prima del serale. La puntata vede protagonisti gli allievi del talent show, pronti a esibirsi e a ricevere i giudizi. L’evento si svolge prima dell’inizio del serale, che partirà da sabato 21 marzo in prima serata sempre su Canale 5.

(Adnkronos) – Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna ‘Amici’ con l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima del serale, al via da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Super ospiti in puntata, cinque artisti partiti dagli stessi banchi per coronare una carriera di successo nella musica, che sono arrivati a calcare il palco di quest’ultimo Festival di Sanremo. Nicolò Filippucci, cantautore e allievo della scorsa edizione del talent e vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano ‘Laguna’. Enrico Nigiotti, cantautore e musicista, allievo nella nona edizione che presenta il brano ‘Ogni volta che non so volare’. Mara Sattei, cantautrice e musicista, allieva della 13esima edizione canta ‘Le cose che non sai di me’. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Amici, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) –‘Amici’, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, torna oggi, domenica 21 dicembre, con un nuovo appuntamento.

Amici, oggi domenica 11 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti(Adnkronos) – Oggi, domenica 11 gennaio, nuovo appuntamento con il talent show 'Amici' condotto da Maria De Filippi, in onda alle 14 su Canale 5.

Altri aggiornamenti su Amici oggi domenica 15 marzo gli ospiti...

Temi più discussi: Amici verso il Serale ci aspetta - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, anticipazioni: caos regolamento, Serale ‘ribaltato’ e Pettinelli spietata con tre allievi; Amici – Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026; Squadre Serale Amici 25: ecco tutti gli accoppiamenti ufficiali dei prof e gli allievi in gara.

Amici verso il serale, anticipazioni 15 marzo 2026: ospiti, squadre e tutto sul debuttoDomenica 15 marzo 2026 alle ore 14.00 su Canale 5l’appuntamento è con Amici – Verso il Serale, lo speciale pomeridiano che ... lifestyleblog.it

Amici 25 verso il Serale, le anticipazioni di domenica 15 marzoL'inizio del Serale, infatti, è previsto per sabato 21 marzo. mauxa.com

Buongiorno ,buona domenica amici ben svegliati ..Pronti per iniziare la giornata.. Allora forza ..giù dal letto ..vi aspetto per fare colazione con voi .. Chi prepara un buon caffè ….e ci gustiamo la mia torta soffice e cioccolattosa . facebook

Non mi sento bene amici x.com