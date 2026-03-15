amici grande emozione per il serale che attende opi e caterina

Al serale si preparano a esibirsi Opi e Caterina. Opi è accompagnato dai professori Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, mentre Caterina Lumina riceve il supporto dei coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La serata si avvicina e gli artisti sono pronti a esibirsi davanti al pubblico. La tensione cresce mentre i partecipanti si concentrano sulle prove finali.

VISTO IN TV. Opi con i prof Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, Caterina Lumina con i coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono state ufficializzate le squadre, nella puntata di domenica 15 marzo su Canale 5, per i 17 ragazzi tra ballerini e cantanti in gara nel talent di Maria De Filippi «Amici». Come detto ci sono due orobici pronti per la puntata serale: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna). Insieme al bergamasco ci sono gli altri cantanti Gard e Valentina, oltre ai ballerini Alessio e Kiara. Con Caterina, sempre per il Canto Elena, Plasma e Riccardo, oltre ad Antonio, Emiliano e Nicola nel Ballo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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