Amici | 5 ospiti di Sanremo e nuove sfide per i talenti

La domenica 15 marzo alle 14.00, Canale 5 trasmette l’ultima puntata pomeridiana di Amici prima del ritorno in prima serata, previsto per il 21 marzo. Durante l’evento, cinque ospiti di Sanremo saranno presenti come ospiti speciali. La trasmissione presenta anche nuove sfide dedicate ai talenti in gara. La puntata sarà visibile in diretta tv e online.

La domenica 15 marzo alle 14.00, Canale 5 ospita l’ultima puntata pomeridiana di Amici prima del ritorno in prima serata previsto per il sabato 21 marzo. L’appuntamento vedrà Maria De Filippi al comando con la partecipazione di cinque artisti emergenti che hanno raggiunto il palco del recente Festival di Sanremo. La trasmissione funge da ponte tra i mesi di formazione e le sfide future dei talenti selezionati. Dal talent al palcoscenico nazionale. Cinque nomi si distinguono come ospiti speciali, tutti provenienti dai banchi della scuola e ora affermati nella musica italiana. Nicolò Filippucci, vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano Laguna, è presente insieme ad Enrico Nigiotti che ha partecipato alla nona edizione con Ogni volta che non so volare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici: 5 ospiti di Sanremo e nuove sfide per i talenti Articoli correlati Amici, anticipazioni oggi domenica 21 dicembre: ospiti, sfide e colpi di scenaNuovo appuntamento oggi, domenica 21 dicembre 2025, con Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Leggi anche: AMICI 19° PUNTATA: OSPITI, SFIDE E RITORNI NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Sanremo 2026 - Nicolò Filippucci canta Laguna Aggiornamenti e notizie su Amici 5 ospiti di Sanremo e nuove sfide... Temi più discussi: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 marzo 2026: chi andrà al Serale; Amici domenica 8 marzo, gli ospiti di oggi di Maria De Filippi; Amici, ospiti Emma, Rkomi e Fabio De Luigi; Una comunicazione della produzione 5 marzo - Amici Clip | Witty TV. Amici, gli ospiti di oggi domenica 8 marzo. Maria De Filippi si supera, ecco Emma e…Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show ‘Amici’. Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice vincitrice di Ami ... affaritaliani.it Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) - Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna ‘Amici’ con l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima del serale, al via da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Super os ... cn24tv.it BUONGIORNO amici facebook Non mi sento bene amici x.com