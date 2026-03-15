Amandola vuole uscire da Fermo | il piano radicale di Saccuti

Il consigliere comunale Giulio Saccuti ha annunciato il 15 marzo 2026 un piano radicale per far uscire Amandola da Fermo. La proposta prevede un cambiamento amministrativo deciso e immediato, senza indicare ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La decisione coinvolge direttamente il consiglio comunale e si inserisce in un progetto di modifica amministrativa.

Il 15 marzo 2026, il consigliere comunale Giulio Saccuti annuncia un’azione politica radicale per il comune di Amandola. La proposta prevede l’uscita della comunità montana dalla provincia di Fermo tramite un referendum popolare. Questa decisione nasce da una profonda crisi di rappresentanza e da accuse di abbandono territoriale. Saccuti motiva la sua mossa con la convinzione che la montagna picena non sia mai stata pienamente integrata nell’assetto provinciale attuale. Il consigliere critica aspramente la gestione del territorio, definendola come fermocentrica e accusando l’amministrazione provinciale di aver trascurato le aree interne a favore del capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amandola vuole uscire da Fermo: il piano radicale di Saccuti Articoli correlati Sanità, Fico: "In contatto con Schillaci per uscire da Piano di rientro"“Sono in costante contatto con il ministro Schillaci per uscire dal Piano di rientro, per avere maggiore libertà per assunzioni e programmazione”. Il palazzo fantasma della Tiburtina. Perché è tutto fermo da 11 anni e chi ora vuole salvarloChi percorre via Filippo Fiorentini, nel quadrante Tiburtino di Roma, non può non notare l’enorme complesso abbandonato.