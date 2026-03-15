Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato al Worcester Polytechnic Institute del Massachusetts può prevedere l’insorgenza dell’Alzheimer con un’accuratezza vicina al 93%. La tecnologia analizza dati clinici e biomarcatori per identificare segnali precoci della malattia. Il metodo si basa su algoritmi avanzati e test su diversi casi clinici, offrendo un nuovo approccio alla diagnosi precoce.

Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato al Worcester Polytechnic Institute del Massachusetts è in grado di prevedere l’insorgenza dell’Alzheimer con un’affidabilità che sfiora il 93%. I ricercatori hanno analizzato oltre 800 scansioni cerebrali per addestrare un algoritmo capace di intercettare alterazioni anatomiche ancora poco evidenti ma clinicamente significative. Questa tecnologia punta a distinguere i primi segnali della malattia dal normale processo di invecchiamento, offrendo una diagnosi precoce basata su dati oggettivi e misurabili. L’architettura dei dati e la precisione diagnostica. Il cuore del lavoro risiede nell’analisi di quasi duecento aree distinte del cervello, selezionate tra le 95 regioni esaminate dai ricercatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alzheimer: l’AI prevede il rischio con il 93% di precisione

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