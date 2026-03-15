Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si sono verificati momenti molto intensi, con baci appassionati tra alcuni partecipanti e una lite che si sono susseguite nel corso della puntata. La produzione è intervenuta per cercare di placare gli animi, mentre il percorso della tronista Sara Gaudenzi è stato coinvolto nella discussione. La scena si è conclusa con tensione palpabile tra i presenti.

Tensione altissima nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, dove il percorso della tronista Sara Gaudenzi è finito al centro di una lite che ha fatto temere il peggio. Tutto è iniziato durante una puntata molto accesa, quando sono state mostrate alcune esterne che hanno acceso gli animi dei protagonisti. Nel giro di pochi minuti la discussione si è trasformata in uno scontro durissimo tra corteggiatori e tronisti, fino a sfiorare una rissa nel dietro le quinte. Il clima nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi si è surriscaldato al punto da coinvolgere pubblico e produzione. A rendere ancora più drammatica la situazione è stato il malessere accusato dalla stessa Sara, travolta dalla tensione del momento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Altissima tensione a Uomini e Donne: baci bollenti e lite pronta a esplodere (la produzione interviene)

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