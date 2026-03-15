Nella partita tra Bologna e Milano, la Virtus inizia con un vantaggio, ma l’Olimpia si rifà sotto nel corso del match. Alston gioca come playmaker, mentre Edwards si distingue come protagonista offensivo. Nel finale, la differenza viene determinata da alcune azioni decisive, portando la Virtus a conquistare la vittoria con il punteggio di 104-94.

La quarta sfida stagionale tra Bologna e Milano si risolve a favore della Virtus: le Vu Nere superano 104-94 l’EA7, staccata di 6 punti in classifica. Merito di un eccellente Alston (27 punti e 5 assist) in versione playmaker, viste le carenze di reparto. Bene anche Ferrari, che ha spaccato la partita dalla panchina mostrando grande personalità. Ma il più decisivo rimane Edwards, con un quarto periodo da 16 punti (28 in totale) che ha messo il sigillo sulla nona vittoria in dieci gare. Subito meglio la Virtus: pur in piena emergenza playmaker, le transizioni bianconere restano fluide grazie ad Alston. Il primo mini-strappo lo porta Ferrari dalla panchina, 7 punti di fila dell’ex-Cividale e Bologna sale a +9 (28-19) in chiusura del primo quarto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alston fa il play, Edwards fa il fenomeno: Bologna batte Milano 104-94

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