Alonso molla lo sterzo dell'Aston Martin mentre va a 300 km h nel GP Cina | Non sentivo più le mani

Durante il Gran Premio di Cina 2026, Fernando Alonso ha dovuto interrompere la gara a causa di problemi con lo sterzo dell’Aston Martin mentre viaggiava a 300 kmh. Il pilota ha riferito di non sentire più le mani a causa delle vibrazioni sulla vettura, che ha portato alla sua decisione di fermarsi. La squadra ha subito un doppio ritiro nel corso della gara a Shanghai, evidenziando le difficoltà della monoposto.

Il GP di Cina 2026 certifica il caos in casa Aston Martin. Dopo un altro doppio ritiro a Shanghai, il caso più grave riguarda Fernando Alonso, costretto a fermarsi per le vibrazioni della monoposto. Le immagini dalla onboard mostrano lo spagnolo togliere le mani dal volante nei rettilinei, mentre nel post-gara lui stesso spiega di aver perso sensibilità agli arti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’Aston Martin “si smonta in pista”: Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle maniAllarme shock della scuderia di F1 a pochi giorni dal Gran Premio di Melbourne che apre il Mondiale. Leggi anche: Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri... Tutti gli aggiornamenti su Aston Martin Clamoroso Alonso, il volante dell’Aston Martin si stacca in piena curva: deve rimontarlo al voloGrande spavento per Fernando Alonso nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: lo sterzo della sua Aston Martin si è staccato improvvisamente mentre stava svoltando in una curva e per ... fanpage.it F1, GP Bahrain: Alonso, si stacca il volante dell'Aston Martin. VIDEOHa del clamoroso quanto accaduto nel corso delle seconde libere di Sakhir, quando all'Aston Martin di Fernando Alonso si è staccato il volante mentre lo spagnolo stava girando in pista. Un grave ... sport.sky.it