Almanacco | Domenica 15 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, domenica 15 marzo, è il 74º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, o il 75º negli anni bisestili. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano compleanni e si onora un santo. Il giorno segna anche il passare di 291 giorni prima della fine dell’anno. Questa giornata viene annotata nell’almanacco come un’occasione per riflettere sui fatti accaduti e sui ricordi associati a questa data.

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano (il 75º negli anni bisestili). Mancano 291 giorni alla fine dell'anno. 44 a.C. - Idi di marzo: Giulio Cesare viene assassinato nel Senato durante i lavori di ristrutturazione della Curia da un gruppo di senatori romani. 1892 - Viene fondato a Liverpool dall'imprenditore John Houlding il Liverpool Football Club. 1917 - Lo zar Nicola II di Russia abdica in favore del fratello, che rinuncia, a seguito della Rivoluzione di febbraio (2 marzo del calendario giuliano). 1939 - Invasione della Cecoslovacchia: i carri armati tedeschi entrano a Praga. 1990 - Michail Gorbacëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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