Almanacco del 15 marzo | santo del giorno accadde oggi compleanni e proverbio

Il 15 marzo è il 74° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 291 giorni ancora da affrontare. In questa data si ricordano eventi storici avvenuti nel passato, si celebrano i compleanni di personaggi noti e si fanno riferimenti a tradizioni popolari legate al santo del giorno e al proverbio. È una giornata che raccoglie diverse ricorrenze e curiosità legate al mondo della cultura e della storia.

Il 15 marzo è il 74° giorno del calendario gregoriano e mancano 291 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici importanti, personaggi celebri nati oggi e tradizioni popolari legate al santo e al proverbio del giorno. Il 15 marzo si celebra San Zaccaria, papa della Chiesa cattolica dal 741 al 752. Durante il suo pontificato si distinse per le sue capacità diplomatiche e per aver rafforzato i rapporti tra la Chiesa e i regni europei dell’epoca. Un proverbio della tradizione contadina che collega il clima primaverile all’andamento meteorologico della stagione estiva. Nel corso degli anni il 15 marzo è stato segnato da numerosi avvenimenti storici, politici e culturali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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