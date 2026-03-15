Allerta arancione | treni fermi su Rosarno-Lamezia

Lunedì 16 marzo 2026, i treni tra Rosarno e Lamezia Terme sono stati fermati in via precauzionale a causa di un’allerta arancione. La sospensione della circolazione riguarda l’intera tratta e ha coinvolto i servizi ferroviari in quella zona. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza e ha causato disagi ai pendolari e ai viaggiatori che si spostano lungo questa linea.

La sospensione precauzionale della circolazione ferroviaria sulla tratta Rosarno – Lamezia Terme, prevista per lunedì 16 marzo 2026, segna un momento critico per la mobilità calabrese. Questa decisione, comunicata dalla Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), risponde direttamente all’allerta meteo di livello arancione emessa dalla Protezione Civile per l’intera regione. Le previsioni indicano precipitazioni intense e persistenti, accompagnate da raffiche di vento che minacciano la sicurezza delle infrastrutture di trasporto. L’impatto immediato ricadrà sui pendolari e sui viaggiatori costretti a rivedere i propri spostamenti nella giornata del 16 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta arancione: treni fermi su Rosarno-Lamezia Articoli correlati Calabria: Maltempo, treni fermi tra Lamezia e Rosarno. Bus sostitutivi e deviazioni per i treni a lunga percorrenza.L'ondata di maltempo prevista per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, ha già determinato una significativa interruzione del servizio... Maltempo: allerta arancione su Lazio e CalabriaIn arrivo una perturbazione atlantica che porterà piogge e forti venti su diverse regioni italiane.