In Olanda si registra un attacco a una scuola ebraica ad Amsterdam, mentre in Italia cresce il livello di allerta per possibili minacce terroristiche. La notizia arriva in un momento di tensione crescente in Europa, dove le autorità monitorano attentamente ogni sviluppo legato a potenziali attacchi. Nessun dettaglio su eventuali responsabilità o conseguenze immediate è stato ancora comunicato.

Lo spettro del terrorismo islamico torna ad abbattersi sull’Europa e colpisce una scuola ebraica ad Amsterdam. Ieri mattina un’esplosione ha colpito l’edificio nella zona sud della capitale olandese senza causare feriti ma attualizzando la paura di un ritorno del terrorismo con lo scoppio della guerra in Iran. L’attacco è stato rivendicato dal «Movimento islamico dei compagni di destra Ashab Al Yamin» con un video che sembrerebbe mostrare l'esplosione di un ordigno incendiario e nei giorni scorsi lo stesso gruppo, di nuova formazione, aveva già rivendicato la responsabilità per attacchi di matrice antisemita in Belgio, Olanda e Grecia. Come... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme terrorismo in Olanda: attacco a una scuola ebraica. E pure in Italia cresce l'allerta

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