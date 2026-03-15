Allarme dell’Abi | rischio inflazione | Servono interventi di emergenza

L'Associazione bancaria italiana ha lanciato un allarme sull'aumento dell'inflazione, definendolo il principale rischio per l'economia. Secondo gli esperti, sono necessari interventi di emergenza per fronteggiare questa situazione. La Banca centrale europea ha recentemente commentato sulla questione, sottolineando la tensione sui prezzi e la necessità di misure rapide. La questione riguarda le recenti dinamiche dei prezzi e le possibili ripercussioni sul settore finanziario.

Il vero rischio dell’economia è rappresentato dall’aumento dell’inflazione. "Oggi la Bce – ha detto il presidente dell’Abi Antonio Patuelli nel corso di un convegno sull’artigianato che si è tenuto ieri a Ravenna presso la sede della Camera di commercio – ha davanti a sé il dubbio di quando e quanto aumentare i tassi di sconto". Tassi che già stanno lievitando: "fino alla primavera 2022 abbiamo avuto tassi a zero per 9 anni e mezzo quando l’Italia in 150 anni non ha mai avuto tassi sotto al 3,5%. Ma con le crisi petrolifere il tasso di sconto era arrivato al 19,5% e venerdì scorso i mercati finanziari hanno visto lievitare i tassi dei titoli di Stato a 10 anni: In particolare il Btp italiano è salito al 3,78% rispetto al 3,52% del giorno prima, con un aumento di 26 punti base in un giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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