All’Antico Vinaio sbarca a Parma | apertura il 20 marzo in via Farini

Il 20 marzo apre a Parma, in via Farini, il nuovo punto vendita di All’Antico Vinaio, noto per essere una catena internazionale nata a Firenze. La proposta gastronomica si inserisce nel centro storico della città, portando la qualità e la tradizione della cucina di questa insegna. L’apertura segna l’ingresso ufficiale di All’Antico Vinaio nel territorio parmense.

La celebre catena di schiacciate fiorentine apre il suo 55esimo negozio nel cuore del centro storico. Tra le specialità anche una versione dedicata alla città con prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano Nuova apertura gastronomica nel centro storico di Parma. In via Farini sta infatti per arrivare All’Antico Vinaio, la celebre insegna nata a Firenze e diventata negli anni una vera e propria catena internazionale. Quello parmigiano sarà il 55esimo punto vendita del marchio. L’inaugurazione è fissata per il 20 marzo, quando il locale aprirà ufficialmente le porte agli appassionati delle famose schiacciate farcite che hanno reso popolare il brand. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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