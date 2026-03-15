Elettra Lamborghini ha registrato il marchio “festini bilaterali”, attirando l’attenzione su questa novità. Durante il periodo di Sanremo 2026, sono stati i suoi eventi a fare notizia più di altri artisti come Sal Da Vinci e Laura Pausini. La cantante ha così segnato una presenza forte nel panorama musicale e mediatico di quest’anno, lasciando un’orma concreta con la registrazione del marchio.

Altro che Sal Da Vinci, altro che Laura Pausini: i veri protagonisti di Sanremo 2026, alla fine, sono stati Elettra Lamborghini e i suoi “festini bilaterali”. A creare l’espressione, una liberissima interpretazione di “party collaterali” era stata proprio lei; già dalla seconda serata la cantante, in gara al Festival con il brano Voilà, aveva rivelato di non riuscire a dormire per colpa delle feste notturne che si svolgevano nel suo hotel. In realtà, Elettra si riferiva agli eventi paralleli alla kermesse. In diverse interviste ha infatti parlato di festini abusivi, troppo vicini agli alberghi degli artisti e con musica alta fino all’alba. La formula da lei utilizzata, però, era diventata un meme nazionale e una gag che aveva accompagnato tutta la settimana sanremese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alla fine, Elettra Lamborghini ha registrato il marchio “festini bilaterali”

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Festini bilaterali di Elettra Lamborghini diventa un marchio, perché la cantante l'ha registrato dopo SanremoElettra Lamborghini sfrutta il boom social del suo “festini bilaterali” per registrarlo come marchio verbale.

Elettra Lamborghini spiega festini bilaterali a Sanremo

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