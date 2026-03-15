Alisa Sadikova si esibirà oggi alle 17 al Teatro La Fenice di Senigallia con il suo strumento, l’arpa. La performer russa porterà sul palco la sua musica, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati. L’evento, di portata internazionale, si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo gli spettatori con un concerto dal vivo.

La scena musicale di Senigallia si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale questo pomeriggio alle ore 17, quando Alisa Sadikova salirà sul palco del Teatro La Fenice con la sua arpa. L’incontro rientra nella stagione ‘Senigallia Concerti’, una collaborazione tra il Comune e l’Associazione Culturale LeMuse che porta in città una delle voci più celebri della musica classica contemporanea. L’artista, nata a San Pietroburgo ma stabilita a New York, porterà in scena un programma variegato che spazia dai capolavori di Johann Sebastian Bach fino alle composizioni di Frederic Chopin e Bedrich Smetana. La presenza di questa arpista... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alisa Sadikova a Senigallia: l’arpa che incanta il mondo

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