Alice Azzariti si è congedata da Valentina, il personaggio interpretato dalla figlia di Imma Tataranni fin da quando aveva 17 anni. Recentemente, l’attrice ha condiviso su Instagram un messaggio in cui afferma che alcune storie non si chiudono, ma cambiano forma e continuano a vivere con chi le ha vissute. L’intervista con Alice Azzariti è stata pubblicata poco dopo questa comunicazione.

«Alcune storie non si chiudono: cambiano forma e continuano a camminare con te». Lo ha scritto su Instagram pochi giorni fa Alice Azzariti. Ed è stato il suo modo di dire addio a Valentina. Aveva 17 anni quando ha messo piede per la prima volta sul set di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie tv di Rai 1 con Vanessa Scalera nei panni della pm materana più amata della televisione italiana. Da allora ne sono passati 7 di anni, e Alice – che nella serie interpreta la figlia ribelle e brillante di Imma – è cresciuta insieme al suo personaggio, stagione dopo stagione. Adesso che siamo all’ultima, la quinta, Alice guarda indietro con la gratitudine di chi sa di aver avuto una fortuna rara: un ruolo che l’ha aspettata, l’ha formata e, alla fine, le ha restituito qualcosa di sé. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alice Azzariti si congeda da Valentina, la figlia di Imma Tataranni che interpreta da quando aveva 17 anni. L'abbiamo intervistata

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